«Во Флоренции играть спустя рукава не позволят»: что известно о возможном переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в ближайшее время может перейти в «Фиорентину». По информации сразу нескольких источников, сумма трансфера должна составить €5 млн, а сам россиянин подпишет трёхлетний контракт на значительно менее выгодных для себя условиях по сравнению с нынешней зарплатой. Дмитрий Хохлов посоветовал бывшему одноклубнику использовать представившийся шанс поиграть в Серии А, а экс-полузащитник флорентийцев Андрей Канчельскис предположил, что болельщики будут боготворить форварда, если он спасёт команду от вылета.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Кокорину есть»

Информация о том, что «Фиорентина» заинтересована в приобретении Александра Кокорина, появилась на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио во вторник вечером. По его словам, руководство итальянского клуба намерено усилить линию атаки команды до закрытия трансферного окна и в качестве главной цели рассматривает нападающего «Спартака», которого в стране знают по работе с Фабио Капелло и Роберто Манчини. В среду репортёр сообщил, что флорентийцы близки к покупке россиянина и готовы заплатить за него €5 млн.

Слухи о возможном отъезде Кокорина в Серию А появлялись в СМИ и раньше, но впервые за долгое время в «Спартаке» подтвердили факт переговоров. Соответствующее заявление сделал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Почти сразу же известный российский журналист Нобель Арустамян в Telegram-канале рассказал о подробностях возможной сделки. По словам инсайдера, стороны достигли принципиального согласия, и в «Фиорентине» ждут ответа от футболиста в течение суток. Он подтвердил, что сумма трансфера может составить €5 млн, но при этом отметил, что Кокорину придётся пойти на серьёзное понижение зарплаты — с €3 млн до €1,7 млн.

Подтвердил появившуюся информацию и другой итальянский журналист — Николо Скира. Он заявил, что за форварда будет заплачено €4,5 млн, а ему самому будет предложен трёхлетний контракт. По слухам, сам форвард заинтересован в смене клуба.

«Идёт переговорный процесс. В его успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Alexander #Kokorin is getting closer to #Fiorentina from #SpartakMoskva for €4,5M. Now Fiorentina are working to reach an agreement with the player for 3-years contract. #transfers@violanews — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2021

Идеальный вариант для всех

Трансфер действительно может пойти на пользу всем его участникам. Кокорин пока не сумел по-настоящему проявить себя в «Спартаке». В составе красно-белых он провёл десять матчей во всех турнирах, в которых забил только два мяча, причём оба с пенальти. При этом нападающий из-за различных травм пропустил встречи со своими бывшими командами — «Сочи» и «Зенитом», из-за чего болельщики предположили, что руководство пошло на поводу у Александра при заключении контракта, оставив соответствующий пункт в контракте.

Судя по всему, дали трещину и отношения футболиста с клубом. В конце декабря даже появилась информация, что руководство «Спартака» вынуждает Кокорина заниматься индивидуально до конца года, несмотря на надрыв четырёхглавой мышцы бедра. Параллельно возникали слухи о переходе форварда в «Сочи», «Ростов», «Рубин» и даже переезде в США или Италию. Тем не менее 9 января агент спортсмена Тимофей Бердышев заявил, что его клиент не собирается менять команду.

«Поступали ли какие-то предложения от итальянских команд или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку». Мы же на это не смотрели. Саша хочет играть за красно-белых и никуда уходить не собирается. Он пришёл сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол, завоевать чемпионский титул. Другие варианты нас не интересуют. Если только сам «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут к нам, тогда будем все вместе думать», — заявил агент в интервью «Спорт-Экспрессу».

Очевидно, что заиграть весной в столичной команде Кокорину будет нелегко. Основными нападающими красно-белых являются Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, которые забили на двоих 16 мячей в текущем сезоне РПЛ. Из-за высокой результативности легионеров вынужден оставаться на скамейке запасных даже Александр Соболев, который отличился пять раз. Таким образом, Кокорин если и будет попадать в основу, то лишь на неродной позиции атакующего полузащитника.

Переход же в «Фиорентину» — последний шанс перезагрузить карьеру. Плюс ко всему, в марте Александру исполнится 30 лет и другой возможности попробовать силы в Европе у него, скорее всего, не будет. Футболист неоднократно подчёркивал, что хочет поиграть в сильном чемпионате, но информация о его переходе в тот или иной клуб, как правило, оставалась лишь на уровне слухов. На этот раз трансфер вполне реален.

«Спартак» получит возможность не только облегчить зарплатную ведомость, но и заработать деньги на нападающем, приход которого никак себя не оправдал. Тем более в клубе изначально подчёркивали, что готовы вести переговоры по Александру при наличии предложения из сильного европейского чемпионата.

Для «Фиорентины» же Кокорин может стать своеобразным джокером. В последние годы команда не блещет: в сезоне-2018/19 она едва не покинула Серию А, заняв 16-е место, годом позже — десятое, а в текущем находится в непосредственной близости от зоны вылета. После разгромного поражения от «Наполи» со счётом 0:6 «фиалки» опустились на 14-е место.

При этом подопечные Чезаре Пранделли испытывает большие проблемы в атаке. В 18 матчах чемпионата она забили лишь 18 мячей. Реже отличались только футболисты «Пармы» (14). Явно не хватает команде и результативного нападающего. Лучший бомбардир Душан Влахович поразил ворота соперников лишь шесть раз. А на счету второго форварда Кристиана Куаме, которого клуб приобрёл в прошлом году у «Дженоа» за €11 млн, только два гола. При этом, по информации итальянских СМИ, им интересуются «Локомотив» и «Зенит».

Однако ивуариец действовал настолько неубедительно, что Пранделли после прихода в команду в ноябре усадил его на скамейку запасных и перешёл на игру с одним форвардом — Влаховичем. Пару ему иногда составляет ветеран Франк Рибери. Возможно, в случае успешного завершения переговоров тренерский штаб сделает ставку на дуэт серба и россиянина.

Форварды могли бы идеально дополнять друг друга. 190-сантиметровый Душан является типичным «столбом», который хорошо ведёт борьбу на «втором этаже» и скидывает мячи набегающим партнёрам. Быстрый Кокорин, пока не растерявший фирменной скорости, получит возможность действовать в любимом ключе — врываться в свободные зоны и наносить удары. Пожалуй, настолько подходящего одноклубника у Александра не было со времён «Зенита», где он классно взаимодействовал с Артёмом Дзюбой.

«В Италии может начаться его вторая футбольная жизнь»

Опрошенные RT эксперты считают, что нападающему следует уезжать в Италию. В частности, такой совет Кокорину дал его бывший партнёр по «Динамо», а ныне тренер Дмитрий Хохлов.

«Если он не играет в России и не видит для себя здесь перспектив, то, наверное, нужно что-то менять, перезагружать карьеру. Я бы однозначно посоветовал ему попробовать себя в Европе. Если не сделать этого сейчас, потом такого шанса может уже и не представиться. Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Ещё несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне. И в адаптации проблем я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. А Саша — парень коммуникабельный и открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками», — предположил Хохлов.

Мало того, специалист рассказал, что Кокорин с юных лет задумывался о переезде в сильный европейский чемпионат.

«Думаю, такое намерение есть у любого футболиста. Другое дело, что уехать удаётся не всем. Каждый игрок сам расставляет для себя приоритеты. Но у Кокорина была если не мечта, то желание попробовать себя в сильном европейском первенстве», — добавил Хохлов.

В свою очередь, бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который провёл в «Фиорентине» два сезона, также посоветовал форварду «Спартака» попробовать свои силы в Серии А.

«В Италии может начаться его вторая футбольная жизнь. У Александра появится возможность доказать, что он остаётся востребованным игроком. Да и он действительно большой мастер. Может, стоит после всех неприятных событий, через которые он прошёл, отправиться в Серию А и начать всё с нуля», — объяснил эксперт.

Также Канчельскис рассказал об условиях работы в «Фиорентине» и местных болельщиках. По его словам, они по-настоящему боготворят футбол, но являются крайне требовательными и горячими.

«Во Флоренции играть спустя рукава не позволят. Самоотдача должна быть на все 100%. Был случай, когда серебряный призёр чемпионата Европы Штефан Эффенберг начал филонить. Его чуть не задушили. Раз появился на поле, отдавайся на полную. Все условия для того, чтобы играть, есть — выходи и твори. Да, «Фиорентина» в текущем сезоне Серии А выступает не слишком удачно, но если Кокорин спасёт её от вылета, то станет настоящим героем для фанатов. Кто знает, возможно, на стадионе они установят бюст Александра, как в своё время — Габриэля Батистуты», — добавил Канчельскис.

Наконец, бывший полузащитник сборной России заверил, что Александр должен относительно быстро выучить итальянский язык, и посоветовал ему как можно больше общаться с новыми одноклубниками.

«Я уже спустя полгода говорил и даже кое-как давал интервью без помощи переводчика», — отметил Канчельскис.

В свою очередь, бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров назвал переход Кокорина в команду «провальной сделкой» для клуба. По его мнению, возможный отъезд нападающего в Италию никак не навредит красно-белым.

«У всех бывают взлёты и падения. На данный момент Александр переживает непростой период. Посмотрите, он ведь практически не играл в «Спартаке» и за полгода никак себя не проявил. Не уверен, что Александр сумеет выиграть конкуренцию у Понсе, Ларссона и Соболева. Я бы однозначно назвал подписание контракта с Кокориным провальной сделкой. Поэтому, возможно, ему стоит что-то поменять, попробовать перезапустить карьеру. Когда предоставляется такой шанс, наверное, лучше уехать», — заявил Шмаров.