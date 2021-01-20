СМИ: Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в возможном переходе в итальянскую «Фиорентину».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Кокорин заинтересован в возможном переходе, все три стороны ведут переговорный процесс.

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласился продать Кокорина «Фиорентине» за €5 млн.