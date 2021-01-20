СМИ: «Спартак» согласился продать Кокорина «Фиорентине» за €5 млн

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Московский футбольный клуб «Спартак» достиг принципиальной договорённости с итальянской «Фиорентиной» относительно трансфера российского форварда Александра Кокорина.
СМИ: «Спартак» согласился продать Кокорина «Фиорентине» за €5 млн
  • © spartak.com

Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, клубы согласовали возможность сделки, по которой сумма трансфера составит порядка €5 млн.

Отмечается, что теперь решение за самим Кокориным, от которого в «Фиорентине» ждут ответа в ближайшие 24 часа, по истечении которых клуб переключится на другой возможный трансфер.

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Кокорину следует принять предложение «Фиорентины», если таковое поступит.

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