Мостовой считает, что Кокорину следует принять предложение «Фиорентины», если таковое поступит

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

«Видно, что «Фиорентина» идёт неважно в своём чемпионате и нуждается в усилении, плюс мы же видим, что Кокорин в «Спартаке» не является основным нападающим. Тем более сейчас такое время, что удивляться ничему не стоит. Если такое решение поступит, конечно, он должен уехать пробовать — независимо от того, что он ранее говорил о «Роме». Но вот заиграет ли он там, приспособится ли — трудно сказать», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» подтвердили переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину.