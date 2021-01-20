Мостовой считает, что Кокорину следует принять предложение «Фиорентины», если таковое поступит

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
Мостовой считает, что Кокорину следует принять предложение «Фиорентины», если таковое поступит
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Видно, что «Фиорентина» идёт неважно в своём чемпионате и нуждается в усилении, плюс мы же видим, что Кокорин в «Спартаке» не является основным нападающим. Тем более сейчас такое время, что удивляться ничему не стоит. Если такое решение поступит, конечно, он должен уехать пробовать — независимо от того, что он ранее говорил о «Роме». Но вот заиграет ли он там, приспособится ли — трудно сказать», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» подтвердили переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить