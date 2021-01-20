В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию об интересе флорентийской «Фиорентины» к нападающему команды Александру Кокорину.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Фиорентина» интересуется Кокориным.