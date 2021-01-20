Миранчук впервые вошёл в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А

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Бергамская «Аталанта» объявила стартовый состав команды на перенесённый матч 10-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
Миранчук впервые вошёл в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

С первых минут на поле стадиона «Дачиа Арена» в Удине в составе «Аталанты» выйдут Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Хосе Паломино, Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Йоаким Мехле, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук и Луис Мурьель.

Для 25-летнего Миранчука это первое попадание в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А, в рамках которой он провёл десять игр и забил один мяч. 

Матч «Удинезе» — «Аталанта» состоится 20 января и начнётся в 17:00 мск.

Ранее появилась информация, что Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину».

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