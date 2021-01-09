СМИ: «Зенит» и «Локомотив» поспорят за форварда «Фиорентины» Куаме

Российские «Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес к футболисту «Фиорентины» Кристиану Куаме.

Об этом сообщает Firenze Viola. По информации источника, «Зенит» и «Фиорентина» обсуждали обмен Куаме на Сердара Азмуна.

В январе тот же источник сообщал, что Куаме вызывает интерес другого российского клуба — «Локомотива». Клуб из Флоренции готов отпустить 23-летнего футболиста за €15 млн.

Ивуарийский форвард перешёл в «Фиорентину» из «Дженоа» в сентябре 2020 года за €11 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Паредес является приоритетной трансферной целью «Интера».