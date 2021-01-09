СМИ: «Зенит» и «Локомотив» поспорят за форварда «Фиорентины» Куаме

Короткая ссылка
Российские «Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес к футболисту «Фиорентины» Кристиану Куаме.
СМИ: «Зенит» и «Локомотив» поспорят за форварда «Фиорентины» Куаме
  • ©Lm/Ettore Griffoni
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Firenze Viola. По информации источника, «Зенит» и «Фиорентина» обсуждали обмен Куаме на Сердара Азмуна.

В январе тот же источник сообщал, что Куаме вызывает интерес другого российского клуба — «Локомотива». Клуб из Флоренции готов отпустить 23-летнего футболиста за €15 млн.

Ивуарийский форвард перешёл в «Фиорентину» из «Дженоа» в сентябре 2020 года за €11 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Паредес является приоритетной трансферной целью «Интера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить