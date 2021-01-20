Ловрен рассказал, в чём Ракицкий сильнее ван Дейка

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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, в чём его одноклубник Ярослав Ракицкий, по его мнению, сильнее защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Ловрен рассказал, в чём Ракицкий сильнее ван Дейка
  • © Михаил Докудовский
  • РИА Новости

«У Ракицкого просто изумительная левая нога. Изумительная! Думаю, что даже правая нога Вирджила не сравнится с левой Яры. Честно! Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

31-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года из донецкого «Шахтёра». В его активе пять голов и две голевые передачи в 75 играх за петербургский клуб.

29-летний ван Дейк играет в «Ливерпуле» с лета 2018 года и за 130 матчей забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Ловрен высказал мнение, что сам «Зенит» является своим главным соперником в Российской премьер-лиге.

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