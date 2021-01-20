Ловрен считает, что сам «Зенит» является своим главным соперником в РПЛ

Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о результатах команды в текущем сезоне.

«Главный соперник «Зенита» в РПЛ? Думаю, что только мы сами. Как только ты выкладываешься не на 100%, начинаются сложности. Если играешь с полной самоотдачей — выигрываешь чемпионат. В первой половине сезона показывали хороший настрой, выигрывали каждый матч, а потом что-то пошло не так, началась ничьи, глупые потери очков в простых встречах. Конечно, первое место в таблице — это хорошо, но отрыв в четыре очка — ничто, поэтому нам нужно продолжать побеждать», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Он отметил, что до сих пор не может понять причин неудачного выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я уверен, что мы могли добиться большего, могли выйти из группы. Я чувствую это. В каких-то ситуациях нам просто не повезло, в каких-то мы слишком легко позволили сопернику забить, допустили глупые ошибки. Мы снова возвращаемся к тому, о чём я всё время говорю: нельзя выкладываться на 95% — только на все 100%», — добавил хорватский защитник.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит», набравший 41 очко, занимает первое место и опережает идущий вторым ЦСКА на четыре очка. В Лиге чемпионов санкт-петербургский клуб не сумел преодолеть групповую стадию, не одержав ни одной победы и заняв последнее, четвёртое место.

Ранее Ловрен высказал мнение, что лимит на легионеров является одной из главных проблем РПЛ.