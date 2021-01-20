Ловрен считает лимит на легионеров одной из главных проблем РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказал мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, что лимит на легионеров — одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Он отметил, что с лимитом на легионеров российскому чемпионату будет очень сложно пробиться в топ-5 лиг Европы.

«Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно — почему успешные клубы не используют эти преимущества», — добавил хорватский защитник.

С сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17». Команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров в российском футболе.