Матыцин выказался о лимите на легионеров в российском футболе

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров существует в первую очередь для того, чтобы защищать интересы национальной сборной страны.
Матыцин выказался о лимите на легионеров в российском футболе
  • РИА Новости

«Буду оригинален: нам нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют по пять-шесть легионеров, то как мы будем формировать сборную? Из легионеров? Надо осторожно подходить к этому. Пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла необходимо ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы надо направлять на подготовку собственного резерва», — сказал министр на пресс-конференции.

С сезона-2020/2021 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17». Команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев. 

Ранее Матыцин выразил уверенность в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить