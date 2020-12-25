Матыцин выказался о лимите на легионеров в российском футболе
- РИА Новости
«Буду оригинален: нам нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют по пять-шесть легионеров, то как мы будем формировать сборную? Из легионеров? Надо осторожно подходить к этому. Пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла необходимо ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы надо направлять на подготовку собственного резерва», — сказал министр на пресс-конференции.
С сезона-2020/2021 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17». Команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.
Ранее Матыцин выразил уверенность в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио.