Матыцин уверен в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российские легкоатлеты будут допущены до выступления на Олимпийских играх.

По мнению чиновника, отношения России со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) сейчас выстраиваются конструктивно.

«Сейчас выбрано новое руководство ВФЛА, идёт взаимодействие по реализации плана восстановления федерации. Надеюсь (и даже уверен), что наши легкоатлеты выступят на Олимпиаде и других международных турнирах», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Матыцин также сообщил о сокращении государственного финансирования спорта.