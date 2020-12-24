Матыцин сообщил о сокращении государственного финансирования спорта
- АГН «Москва»
Он уточнил, что речь не идёт о спортсменах из сборных: имеется в виду поддержка профессиональных клубов и лиг.
«Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Матыцин отметил некорректность санкций CAS в отношении российских чиновников.