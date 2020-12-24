Матыцин сообщил о сокращении государственного финансирования спорта

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что государство в ближайшей перспективе намерено сократить расходы на финансирование профессионального спорта.
Матыцин сообщил о сокращении государственного финансирования спорта
  • АГН «Москва»

Он уточнил, что речь не идёт о спортсменах из сборных: имеется в виду поддержка профессиональных клубов и лиг.

«Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Матыцин отметил некорректность санкций CAS в отношении российских чиновников.

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