Матыцин отметил некорректность санкций CAS в отношении российских чиновников
- РИА Новости
«Мы сожалеем о том, что приняты санкции в отношении руководителей нашей страны, членов Госдумы и правительства. Считаем, что Россия в этот период, за последние годы, много сделала для развития мирового спорта. Распространять действие санкций на госслужащих как минимум некорректно», — цитирует Матыцина РИА Новости.
17 декабря CAS вынес решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпиада и чемпионаты мира. Россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
Ранее организация Global Athlete раскритиковала решение CAS по России.