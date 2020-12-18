Матыцин отметил некорректность санкций CAS в отношении российских чиновников

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить высшим российским чиновникам посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Матыцин отметил некорректность санкций CAS в отношении российских чиновников
  • РИА Новости

«Мы сожалеем о том, что приняты санкции в отношении руководителей нашей страны, членов Госдумы и правительства. Считаем, что Россия в этот период, за последние годы, много сделала для развития мирового спорта. Распространять действие санкций на госслужащих как минимум некорректно», — цитирует Матыцина РИА Новости.

17 декабря CAS вынес решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпиада и чемпионаты мира. Россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений. 

Ранее организация Global Athlete раскритиковала решение CAS по России.

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