Организация Global Athlete раскритиковала решение CAS по России

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Организация Global Athlete, которую возглавляет бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер, прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по спору WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Организация Global Athlete раскритиковала решение CAS по России
  • Reuters

«Россия продолжает издеваться над всей антидопинговой системой и судебными органами, которые должны обеспечивать её соблюдение. Решение CAS нанесло ещё один сокрушительный удар по чистому спорту и спортивному сообществу? Ещё больше ослабило и без того скомпрометированные санкции WADA. Тот факт, что российские спортсмены смогут соревноваться как нейтральные атлеты из России, — это фарс, выглядящий насмешкой над системой. Если спортсмены из России могут соревноваться, это не наказание. Их просто переименовали. Решение также позволяет РУСАДА откупиться от лишения статуса, заплатив штраф в $1,2 млн без каких-либо последствий, кроме ежеквартальной отчётности перед WADA. То, как был урегулирован весь этот скандал, является сигналом тревоги для тех, кто обеспокоен честностью и справедливостью в спорте», — говорится в заявлении на сайте организации.

17 декабря CAS постановил сократить вдвое четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.

Ранее депутат Лебедев заявил, что не Запад виноват в проблемах российского спорта.

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