Депутат Лебедев: не Запад виноват в проблемах российского спорта
- РИА Новости
«Мы должны прекратить рыдания и попытки найти во всём руку Запада. Не он виноват в наших проблемах. Не канцлер Германии заставляет нас есть запрещённые препараты. Да, есть в этом решении доля политики, существует процент спортсменов, которые пострадали незаслуженно, но в целом ситуация выглядит печально и понятно. Не нужно употреблять допинг — не будет проблем», — сказал Лебедев в интервью News.ru.
В CAS постановили ограничить на два года использование государственного флага и гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.
Ранее в ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года.