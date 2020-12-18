Депутат Лебедев: не Запад виноват в проблемах российского спорта

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Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев высказался о санкциях в отношении отечественного спорта, которые накануне наложил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Депутат Лебедев: не Запад виноват в проблемах российского спорта
  • РИА Новости

«Мы должны прекратить рыдания и попытки найти во всём руку Запада. Не он виноват в наших проблемах. Не канцлер Германии заставляет нас есть запрещённые препараты. Да, есть в этом решении доля политики, существует процент спортсменов, которые пострадали незаслуженно, но в целом ситуация выглядит печально и понятно. Не нужно употреблять допинг — не будет проблем», — сказал Лебедев в интервью News.ru.

В CAS постановили ограничить на два года использование государственного флага и гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.

Ранее в ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года.

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