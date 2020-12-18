В ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года

Международная федерация футбола (ФИФА) оценит последствия вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.

«ФИФА приняла к сведению решение CAS и оценит его последствия», — цитирует пресс-службу ФИФА Sport24.

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях вплоть до 16 декабря 2022 года. Санкции затрагивают чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду-2020 в Токио и зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Из-за отстранения сборная России не сможет выступать с флагом и гимном на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. В то же время Санкт-Петербург не потеряет права проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов 2022 года.

Ранее в CAS объяснили, почему смягчили наказание для России.