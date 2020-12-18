В ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года

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Международная федерация футбола (ФИФА) оценит последствия вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.
В ФИФА прокомментировали вердикт CAS об отстранении России от международных соревнований на два года
  • Reuters

«ФИФА приняла к сведению решение CAS и оценит его последствия», — цитирует пресс-службу ФИФА Sport24.

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях вплоть до 16 декабря 2022 года. Санкции затрагивают чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду-2020 в Токио и зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Из-за отстранения сборная России не сможет выступать с флагом и гимном на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. В то же время Санкт-Петербург не потеряет права проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов 2022 года.

Ранее в CAS объяснили, почему смягчили наказание для России.

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