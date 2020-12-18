В CAS объяснили, почему смягчили наказание для России

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Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили, почему приняли решение смягчить наказание для России, которое было наложено на страну Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В CAS объяснили, почему смягчили наказание для России
  • Reuters

«Панель наложила на Россию санкции, чтобы отразить характер и серьёзность нарушения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить сохранение целостности спорта в отношении допинга. Но санкции, которые панель решила наложить на Россию, не столь обширны, как те, которых хотело WADA. Это не следует рассматривать как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Панель ограничена полномочиями, которые предоставлены законодательством, в частности Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия. Наказание было смягчено в интересах соразмерности, необходимости осуществления культурных изменений в России и поощрения следующего поколения российских атлетов к участию в чистом международном спорте», — сообщается на официальном сайте CAS.

Согласно решению CAS, Россия отстранена от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх на два года. Первоначально WADA отстранило Россию на четыре года.

Ранее президент ОКР отреагировал на вердикт CAS о санкциях в отношении Путина.

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