В CAS объяснили, почему смягчили наказание для России

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили, почему приняли решение смягчить наказание для России, которое было наложено на страну Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Панель наложила на Россию санкции, чтобы отразить характер и серьёзность нарушения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить сохранение целостности спорта в отношении допинга. Но санкции, которые панель решила наложить на Россию, не столь обширны, как те, которых хотело WADA. Это не следует рассматривать как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Панель ограничена полномочиями, которые предоставлены законодательством, в частности Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия. Наказание было смягчено в интересах соразмерности, необходимости осуществления культурных изменений в России и поощрения следующего поколения российских атлетов к участию в чистом международном спорте», — сообщается на официальном сайте CAS.

Согласно решению CAS, Россия отстранена от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх на два года. Первоначально WADA отстранило Россию на четыре года.

Ранее президент ОКР отреагировал на вердикт CAS о санкциях в отношении Путина.