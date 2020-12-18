Президент ОКР отреагировал на вердикт CAS о санкциях в отношении Путина

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, в котором указано, что президент России Владимир Путин подпадает под запрет на посещение Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Президент ОКР отреагировал на вердикт CAS о санкциях в отношении Путина
  • © РИА Новости

«Много вопросов вызывает запрет на участие представителей руководства страны в указанных спортивных мероприятиях. При наличии оговорки, что данный запрет не распространяется на случаи, если они были приглашены руководством страны-организатора. В решении CAS напрямую упоминается президент России. Я не могу себе представить и найти логического обоснование тому, что арбитраж поддерживает требование неправительственной организации, коей является WADA, распространить ограничения на главу суверенного государства. Здесь мы занимаем твердую позицию о недопустимости подобных подходов», — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

17 декабря CAS принял решение отстранить Россию от международных соревнований на два года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. 

Ранее глава набсовета РУСАДА указал на положительную сторону решения CAS по спору с WADA.

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