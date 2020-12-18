Глава набсовета РУСАДА указал на положительную сторону решения CAS по спору с WADA

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РУСАДА.

«С моей точки зрения, решение набсовета РУСАДА не принимать претензии WADA было однозначно правильным. Мы рассчитывали, что CAS примет больше нашей аргументации, но были приняты и такие вещи, как сокращение сроков отстранения, то, что наши команды будут отбирать Олимпийский и Паралимпийский комитеты, спортсмены смогут быть в форме с цветами национального флага и со словом «Россия». Болельщики могут посещать соревнования с атрибутикой и национальными флагами. Мы сумели ответить на претензии WADA прямолинейно с конкретной аргументацией. То, что было опубликовано, значительно отличалось от первоначальных требований. Я считаю, это позитивные новости», — цитирует Ивлева ТАСС.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своим государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпийские игры и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в соревнованиях без каких-либо ограничений.

Ранее Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА.