Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА
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«CAS частично удовлетворил требования WADA. Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе в течение двух лет. Хорошо, что есть ясность и определённость и эти ограничения на два года, а не на четыре, как требовало WADA. Хоть статус и нейтральный, но цвета флага на экипировке использовать можно. Хорошо, что эти ограничения не распространяются на юношеские сборные. Я хочу верить, что данное решение было окончательным и из него не вытекут новые санкции. И ещё хочу верить, что наши чистые легкоатлеты тоже будут иметь возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, без дополнительных приглашений и условий», — написала Исинбаева в своём Instagram.
17 декабря CAS принял решение отстранить Россию от международных соревнований на два года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ.