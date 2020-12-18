Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«CAS частично удовлетворил требования WADA. Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе в течение двух лет. Хорошо, что есть ясность и определённость и эти ограничения на два года, а не на четыре, как требовало WADA. Хоть статус и нейтральный, но цвета флага на экипировке использовать можно. Хорошо, что эти ограничения не распространяются на юношеские сборные. Я хочу верить, что данное решение было окончательным и из него не вытекут новые санкции. И ещё хочу верить, что наши чистые легкоатлеты тоже будут иметь возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, без дополнительных приглашений и условий», — написала Исинбаева в своём Instagram.

17 декабря CAS принял решение отстранить Россию от международных соревнований на два года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ.