Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Исинбаева высказалась о решении CAS по делу WADA против РУСАДА
  • © РИА Новости

«CAS частично удовлетворил требования WADA. Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе в течение двух лет. Хорошо, что есть ясность и определённость и эти ограничения на два года, а не на четыре, как требовало WADA. Хоть статус и нейтральный, но цвета флага на экипировке использовать можно. Хорошо, что эти ограничения не распространяются на юношеские сборные. Я хочу верить, что данное решение было окончательным и из него не вытекут новые санкции. И ещё хочу верить, что наши чистые легкоатлеты тоже будут иметь возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, без дополнительных приглашений и условий», — написала Исинбаева в своём Instagram

17 декабря CAS принял решение отстранить Россию от международных соревнований на два года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. 

Ранее сообщалось, что CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ. 

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