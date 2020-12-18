CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил высшему руководству России, включая президента страны Владимира Путина, посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года.

Это следует из вердикта CAS по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных соревнований распространяется на всë высшее руководство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Госдумы, а также президента страны.

Чиновник, подпадающий под запрет, сможет посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если он является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК). Также данный запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпиада и чемпионаты мира. При этом те спортсмены, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без ограничений.

Ранее Сысоев высказался о вердикте CAS в деле против российского спорта.