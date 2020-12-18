Сысоев высказался о вердикте CAS в деле против российского спорта

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу Международного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства.

«Многие сейчас говорят о том, что Спортивный арбитражный суд вынес достаточно мягкое наказание, но в любом случае это наказание. Первым делом нужно посмотреть примечания, которые сделаны в решении CAS. Когда тот же Трамп подписывал закон Родченкова, он оставил за собой право в соответствии с шестой статьёй Конституции США принимать решение относительно публикации и непубликации. То есть избирательность. Так и здесь. Если в приложениях есть пункт о том, что санкции могут быть пересмотрены, если — это хорошо бы детально знать. Мы же стоим на листе ожидания в таком виде, как лёгкая атлетика. WADA направило во все международные федерации список нарушителей. И теперь, когда состоялось решение CAS, каждая федерация должна принять решение по своим спортсменам. И пока никто не знает, чем это обернётся. Если федерации в унисон станут действовать с решением CAS, то два года отстранения, которые нам сегодня озвучены, покажутся сущей ерундой. Только тогда, когда эти имена будут озвучены, можно будет осознать полный масштаб всей трагедии российского спорта», — сказал Сысоев RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Губерниев обратился к руководству российского спорта после решения CAS.