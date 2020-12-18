Губерниев обратился к руководству российского спорта после решения CAS 

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Губерниев обратился к руководству российского спорта после решения CAS 
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Это не победа. Сейчас меня волнует судьба человека. Там написано, что люди, которые имели проблемы с допингом, не выступят на Олимпиаде. Получается, второй раз Логинов и другие будут наказаны. Даже на чемпионате мира не выступят. Тут нужно задавать вопросы, а решение изучать. Обращаюсь к спортивному руководству страны и федераций. Господа, мы ждём от вас тяжелейшей работы в этом направлении!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что руководители российского спорта должны защитить отечественных спортсменов. Кроме того, комментатор признался, что ему не совсем понятно, как будет осуществляться допуск к соревнованиям.

«Не понятно, например, те спортсмены, которые не выступали в Пхёнчхане, будут ли они выступать в Пекине? Вопрос. Система индивидуального допуска понятна, но как она будет выглядеть? Нам нужно трудиться, и трудиться в поте лица», — добавил Губерниев.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Евгений Трефилов назвал катастрофой решение CAS об отстранении российских спортсменов.

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