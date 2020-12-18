Трефилов назвал катастрофой решение CAS об отстранении российских спортсменов

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Новость очень плохая. Катастрофа, я бы сказал. Мне иногда кажется, что надо на всё положить. На Олимпиаду надо ехать и побеждать. Это единственный выход. Мне интересно, у них самих никаких сбоев не бывает? Ставят вместо женщин мужиков и всё нормально. Не понимаю мотивации», — цитирует Трефилова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что история с допингом тянется уже достаточно долго и российским юристом стоило бы этим более углублённо заняться. Кроме того, по его мнению, санкции не должны касаться всех спортсменов

«Сколько можно уже? До какой степени надо обнаглеть? Возьмем ту же Америку. Там все чистые, что ли? Наезжают постоянно. Нам надо просто быть сильными. И побеждать. Мое мнение только одно — надо чистить зубы и доказывать, что мы самые сильные. Приборзели уже совсем», — добавил Трефилов.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее в USADA жёстко раскритиковали CAS за смягчение наказания России.