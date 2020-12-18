В USADA жёстко раскритиковали CAS за смягчение наказания России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт подверг критике решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«USADA признаёт, что сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда по иску Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА просто опустошительно. Как известно, WADA и чистые спортсмены понесли значительный ущерб. На данном этапе этого мерзкого дела о допинге, спонсируемого российским государством, можно лишь констатировать, что этот слабый и размытый результат не может быть утешительным. Это дело длится уже почти 10 лет — это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона», — цитирует Тайгарта пресс-служба USADA.

При этом он отметил, что данное решение можно было предсказать, так как WADA и Международный олимпийский комитет с самого начала заняли неправильную позицию и поставили политику выше принципов. Кроме того, он выразил мнение, что таким образом для членов МОК из России предоставляется особое отношение.

«На протяжении всего расследования, и теперь это просто очевидно, WADA — даже при новом руководстве и обещании перемен — дало понять, что оно не слышало спортсменов и их интересы ни во что не ставятся. Россия объявила о своей победе сегодня, и она права, учитывая её способность развращать мировой спорт, обманывать мир и глобальную антидопинговую систему», — подчеркнул Тайгарт.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал единственный выход для России в ситуации с отстранением спортсменов.