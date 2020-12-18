Фетисов: единственный выход для российского спорта — провести два года кристально честно

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Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал единственный выход для России в ситуации с отстранением спортсменов.
Фетисов: единственный выход для российского спорта — провести два года кристально честно
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Последняя из моих программ, которую мы записывали на ТВ, была посвящена биатлону, и люди говорили о том, что допинговые нарушения в этом виде спорта имеют место уже на юношеском уровне. Если мы говорим об этом в открытую, о чём тогда сокрушаемся сейчас? Да, мы форсируем детскую подготовку, подменяем паспортные данные и на юниорском уровне всех рвём на части, потому что для тренера это самый быстрый способ заработать», — сказал Фетисов в интервью RT.  

Он также выразил мнение, что на данный момент за российским спортом постоянно следят, это касается и высказываний в прессе.

«Мы находимся под постоянным мониторингом. И единственный для нас сейчас выход — провести два года кристально честно. Так, чтобы не дать ни малейшего повода в чём-то нас уличить», — добавил Фетисов.  

Ранее Фетисов отметил, что Россия не смогла доказать свою невиновность в CAS при множестве инструментов.

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