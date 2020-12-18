Фетисов отметил, что Россия не смогла доказать свою невиновность в CAS при множестве инструментов

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Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обратил внимание на то, что Россия не смогла доказать свою невиновность Спортивному арбитражному суду (CAS), хотя располагает большим количеством инструментов для этого.
Фетисов отметил, что Россия не смогла доказать свою невиновность в CAS при множестве инструментов
  • Reuters

«Каждый президент международной спортивной федерации, вступая в должность, произносит одни и те же слова: «Я гарантирую чистый спорт. Моя основная задача, чтобы каждый спортсмен, который выходит на старт, был уверен в том, что соревнуется в честной борьбе». Эти слова адресуются не России, Америке или кому-то ещё, а всей мировой спортивной общественности, частью которой мы являемся», — сказал Фетисов в интервью RT.  

Он отметил, что даже во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) есть представители России, а значит, с этой организацией можно договариваться, доказывать свою правоту и даже заручаться её поддержкой.

«У нас в стране есть члены МОК, есть президенты международных спортивных федераций, пусть их немного. Есть антидопинговые кодексы, конвенции ЮНЕСКО. Есть всё, чтобы вести конструктивный диалог. Если мы при достаточно большом количестве инструментов не сумели доказать, что не виноваты, это тоже о чём-то говорит?» — добавил Фетисов.

Ранее Фетисов выразил мнение, что в решении CAS самое страшное, что будут наказаны невиновные.

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