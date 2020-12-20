Ошибки в подготовке и принудительные тренировки: что говорят об отношениях между Кокориным и «Спартаком»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Пропуски важных матчей и регулярные травмы
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в последнее время стал одним из самых обсуждаемых футболистов России. Причина — его возможный конфликт с клубом. СМИ не исключают, что форвард может сменить команду уже зимой. В качестве вероятных вариантов продолжения карьеры называются «Сочи» и итальянская «Фиорентина».
При этом массажист Кокорина Сергей Колесников утверждает, что причиной травм (именно многочисленные повреждения в текущем сезоне повлияли на его отношения с клубом) стала неправильная подготовка игрока в клубе.
«Меня же не пускали из-за возрастных ограничений, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора. Я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет. Он привык к определённым ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой», — приводит слова Колесникова «Спорт-Экспресс».
Ещё недавно казалось, что дела нападающего в «Спартаке» постепенно налаживаются. В матче 16-го тура с «Ротором» Кокорин реализовал пенальти и стал одним из лучших игроков красно-белых.
Однако последующие три встречи (с «Тамбовом», «Сочи» и «Зенитом») он пропустил из-за травмы. При этом 9 декабря, за три дня до противостояния южанам, на официальном сайте «Спартака» появилась новость о том, что футболист вернулся в общую группу. Сообщалось, что он восстановился от микроповреждения четырёхглавой мышцы. Но в заявку он так и не попал.
Из-за повреждений пропустил нападающий и игры первого круга с «Зенитом» и «Сочи». В связи с этим болельщики восприняли его отсутствие неоднозначно и устроили форварду обструкцию в соцсетях. Массажист Колесников тогда призвал их «не искать заговор».
«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер, домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у него будет нормально», — цитировал массажиста «Чемпионат».
Высказался на эту тему и покинувший свой пост в начале декабря бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он заверил, что у Кокорина в контракте нет особого пункта о неучастии в матчах с «Сочи» и «Зенитом».
«Конечно же, это полная глупость. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такое соглашение, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун выступил бы против», — заявил Газизов Sport24.
Тяжёлая конкуренция и тренировки до Нового года
Однако в этот момент, по информации СМИ, отношения между клубом и футболистом окончательно испортились. А в среду в СМИ появилась информация, что «Спартак» вынуждает Кокорина тренироваться индивидуально до 31 декабря, несмотря на надрыв четырёхглавой мышцы бедра. Якобы ему одному из команды не позволили уехать в отпуск. Однако игрок всё же улетел на Мальдивы.
Впрочем, по словам агента Кокорина Тимофея Бердышева, стороне футболиста удалось договориться с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором клуба Дмитрием Поповым о том, что игрок будет восстанавливаться в отпуске. Якобы сам Александр был готов оплатить расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.
Недовольство «Спартака» можно понять, ведь подписание контракта с Кокориным пока выглядит большой ошибкой. В текущем сезоне РПЛ форвард из-за травм пропустил десять матчей из 19. В оставшихся девяти он провёл на поле лишь 364 минуты, чаще выходя на замену.
В активе новичка только два гола с пенальти (новичкам РПЛ «Химкам» и «Ротору») и результативная передача во встрече с «Краснодаром». Также можно вспомнить мяч в кубковом противостоянии «Родине».
От Александра в московском клубе явно ждали большего, учитывая, что его зарплата, по данным известного журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, составляет примерно €3 млн в год. Однако 29-летний футболист, как правило, смотрелся не слишком ярко.
Во многом это было связано с тем, что воспитаннику «Локомотива» не всегда находилось место на острие нападения. Дуэт форвардов обычно составляли результативные Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. На скамейке запасных приходилось оставаться даже Александру Соболеву, забившему в текущем сезоне РПЛ пять мячей.
Кокорина же Доменико Тедеско в последних для него на данный момент двух матчах за «Спартак» (с «Динамо» и «Ротором») использовал на непрофильной позиции атакующего полузащитника.
Аренда в «Фиорентину» и возвращение в «Сочи»
Весной картина вряд ли изменится, даже если россиянин решит все проблемы со здоровьем, а потому, по информации СМИ, нападающий намерен покинуть команду. Однако он может и остаться, если уйдёт Тедеско.
При этом среди вариантов продолжения карьеры форвардом называются «Сочи» и «Фиорентина». В российском клубе он провёл пять месяцев на правах аренды в первой половине 2020-го и забил семь мячей в десяти матчах РПЛ. Впрочем, генеральный директор южан Дмитрий Рубашко информацию о возвращении Кокорина не подтвердил.
«Не понимаю, откуда она появляется. Александр находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?» — заявил функционер.
Куда более любопытным вариантом видится переход в «Фиорентину». Якобы итальянская команда рассчитывала арендовать россиянина, но в «Спартаке» за форварда потребовали €15 млн. Эту информацию подтвердил Бердышев. По его словам, «фиалок» такая цена отпугнула.
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