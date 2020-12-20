Ошибки в подготовке и принудительные тренировки: что говорят об отношениях между Кокориным и «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в ближайшее время может сменить клуб, сообщают СМИ. Они не исключают, что игрок продолжит карьеру в «Сочи» или «Фиорентине». В настоящее время форвард находится в отпуске на Мальдивах, хотя руководство красно-белых якобы требовало от него тренироваться в Москве до Нового года. Между тем его личный массажист Сергей Колесников назвал причиной травм клиента в нынешнем сезоне неправильную подготовку в команде.

Пропуски важных матчей и регулярные травмы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в последнее время стал одним из самых обсуждаемых футболистов России. Причина — его возможный конфликт с клубом. СМИ не исключают, что форвард может сменить команду уже зимой. В качестве вероятных вариантов продолжения карьеры называются «Сочи» и итальянская «Фиорентина».

При этом массажист Кокорина Сергей Колесников утверждает, что причиной травм (именно многочисленные повреждения в текущем сезоне повлияли на его отношения с клубом) стала неправильная подготовка игрока в клубе.

«Меня же не пускали из-за возрастных ограничений, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора. Я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет. Он привык к определённым ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой», — приводит слова Колесникова «Спорт-Экспресс».

Ещё недавно казалось, что дела нападающего в «Спартаке» постепенно налаживаются. В матче 16-го тура с «Ротором» Кокорин реализовал пенальти и стал одним из лучших игроков красно-белых.

Однако последующие три встречи (с «Тамбовом», «Сочи» и «Зенитом») он пропустил из-за травмы. При этом 9 декабря, за три дня до противостояния южанам, на официальном сайте «Спартака» появилась новость о том, что футболист вернулся в общую группу. Сообщалось, что он восстановился от микроповреждения четырёхглавой мышцы. Но в заявку он так и не попал.

Из-за повреждений пропустил нападающий и игры первого круга с «Зенитом» и «Сочи». В связи с этим болельщики восприняли его отсутствие неоднозначно и устроили форварду обструкцию в соцсетях. Массажист Колесников тогда призвал их «не искать заговор».

«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер, домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у него будет нормально», — цитировал массажиста «Чемпионат».

Высказался на эту тему и покинувший свой пост в начале декабря бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он заверил, что у Кокорина в контракте нет особого пункта о неучастии в матчах с «Сочи» и «Зенитом».

«Конечно же, это полная глупость. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такое соглашение, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун выступил бы против», — заявил Газизов Sport24.

Тяжёлая конкуренция и тренировки до Нового года

Однако в этот момент, по информации СМИ, отношения между клубом и футболистом окончательно испортились. А в среду в СМИ появилась информация, что «Спартак» вынуждает Кокорина тренироваться индивидуально до 31 декабря, несмотря на надрыв четырёхглавой мышцы бедра. Якобы ему одному из команды не позволили уехать в отпуск. Однако игрок всё же улетел на Мальдивы.

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Впрочем, по словам агента Кокорина Тимофея Бердышева, стороне футболиста удалось договориться с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором клуба Дмитрием Поповым о том, что игрок будет восстанавливаться в отпуске. Якобы сам Александр был готов оплатить расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.

Недовольство «Спартака» можно понять, ведь подписание контракта с Кокориным пока выглядит большой ошибкой. В текущем сезоне РПЛ форвард из-за травм пропустил десять матчей из 19. В оставшихся девяти он провёл на поле лишь 364 минуты, чаще выходя на замену.

В активе новичка только два гола с пенальти (новичкам РПЛ «Химкам» и «Ротору») и результативная передача во встрече с «Краснодаром». Также можно вспомнить мяч в кубковом противостоянии «Родине».

От Александра в московском клубе явно ждали большего, учитывая, что его зарплата, по данным известного журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, составляет примерно €3 млн в год. Однако 29-летний футболист, как правило, смотрелся не слишком ярко.

Во многом это было связано с тем, что воспитаннику «Локомотива» не всегда находилось место на острие нападения. Дуэт форвардов обычно составляли результативные Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. На скамейке запасных приходилось оставаться даже Александру Соболеву, забившему в текущем сезоне РПЛ пять мячей.

Кокорина же Доменико Тедеско в последних для него на данный момент двух матчах за «Спартак» (с «Динамо» и «Ротором») использовал на непрофильной позиции атакующего полузащитника.

Аренда в «Фиорентину» и возвращение в «Сочи»

Весной картина вряд ли изменится, даже если россиянин решит все проблемы со здоровьем, а потому, по информации СМИ, нападающий намерен покинуть команду. Однако он может и остаться, если уйдёт Тедеско.

При этом среди вариантов продолжения карьеры форвардом называются «Сочи» и «Фиорентина». В российском клубе он провёл пять месяцев на правах аренды в первой половине 2020-го и забил семь мячей в десяти матчах РПЛ. Впрочем, генеральный директор южан Дмитрий Рубашко информацию о возвращении Кокорина не подтвердил.

«Не понимаю, откуда она появляется. Александр находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?» — заявил функционер.

Куда более любопытным вариантом видится переход в «Фиорентину». Якобы итальянская команда рассчитывала арендовать россиянина, но в «Спартаке» за форварда потребовали €15 млн. Эту информацию подтвердил Бердышев. По его словам, «фиалок» такая цена отпугнула.