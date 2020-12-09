Неудачная трансферная кампания и вероятный конфликт с руководством: что могло быть причиной ухода Газизова из «Спартака»

Шамиль Газизов был освобождён от должности генерального директора московского «Спартака» спустя всего 151 день после назначения. При этом о возможном уходе функционера говорилось ещё несколько недель назад, а сигналом о скорой отставке стало назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Что могло стать причиной отставки — в материале RT.

Во вторник, 8 декабря, было официально объявлено об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака». Слухи об отставке ходили на протяжении последних недель, но окончательно материализовались по окончании 17-го тура РПЛ. При этом стало известно, кто именно займёт место функционера в руководстве клуба, а также имя человека, который отныне будет отвечать за трансферную политику.

«Футбольный клуб «Спартак Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах. Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», — говорится в официальном заявлении.

Газизов стал седьмым генеральным директором, поработавшим во время правления Леонида Федуна, а также обладателем своеобразного антирекорда по продолжительности нахождения в клубе. Функционер был назначен 10 июля, а уволен уже спустя 151 день. Для сравнения, до настоящего момента меньше всех в «Спартаке» пробыл Томас Цорн, занимавший свой пост на протяжении 14 месяцев.

И хоть отставка Газизова уже практически не вызывала сомнений, странным показалось решение «Спартака» прекратить отношения до окончания первой части сезона. Ранее в СМИ фигурировала информация, что Шамилю как минимум дадут доработать до матча 19-го тура с «Зенитом», по истечении которого и будут делать выводы о его будущем. Но судя по всему, противоречия между руководством и генеральным директором оказались настолько серьёзными, что было принято решение не ждать середины декабря.

Решение Федуна может показаться импульсивным, но у главы красно-белых было достаточно поводов для недовольства деятельностью Газизова. Одним из них стала неудачная трансферная кампания, по итогам которой «Спартак» чуть было не остался без усиления по ключевым позициям. А ведь одним из важнейших для клуба пунктов в резюме Шамиля было его умение качественно и недорого комплектовать состав.

Ни одно из подписаний Газизова пока не оправдало себя. Александр Кокорин хоть и стал своеобразной перчаткой, брошенной «Зениту», но пока не раскрылся в «Спартаке». Десять проведённых матчей, три очка по системе «гол + пас», а также больше 60 пропущенных дней из-за различных травм — не слишком убедительные цифры для футболиста с зарплатой около €3 млн в год и подписны бонусом в €4 млн, согласно информации СМИ.

Остон Урунов также не является важным элементом в построениях Тедеско, но и получает значительно меньше. Он вышел на поле всего в восьми встречах, забил один мяч, и сейчас ходят слухи о его возможном трансфере в «Рубин». Причём сам бывший гендиректор фактически признал собственный провал с данным приобретением, допустив, что уже зимой Урунов может уйти в аренду или окончательно покинуть коллектив.

Однако главной неудачей можно назвать ситуацию с поиском правого крайнего защитника. Ещё летом стало понятно, что Николай Рассказов не входит в планы Тедеско, а Роман Зобнин некомфортно чувствует себя в роли латераля. В связи с этим, Газизов организовал масштабные поиски исполнителя данного амплуа, которые стали одними из самых обсуждаемых в России. С разницей в несколько дней фанаты могли слышать о том, как «Спартак» потерпел неудачу в переговорах с тем или иным игроком, что вряд ли шло на пользу как команде, так и генеральному директору. От переезда в Москву поочерёдно отказались Кенни Лала, Кенни Тете, Брандон Соппи, Серж Орье и Эльсеид Хюсай, пока не удалось достичь соглашения с Виктором Мозесом.

Да, нигериец — статусный, квалифицированный футболист, а со временем наверняка наберёт форму и будет смотреться более впечатляюще. Но осенью Мозес лишь отдалённо напоминал себя образца выступлений за «Челси» и «Интер», а его подписание вряд ли можно было считать успехом. Кроме того, приглашение Виктора стало лишь временным решением проблемы, ведь в «Спартак» он перешёл на правах аренды. Следовательно, летом клубу придётся решать, выкупать 29-летнего защитника или начинать поиски замены.

С одной стороны, Газизов не заслуживает серьёзной критики за подобную дозаявочную кампанию. Хотя бы по той причине, что на неё было потрачено, согласно данным прессы, всего €1,3 млн. Но вопрос в том, хотел ли Федун, чтобы красно-белые занимались экономией в преддверии сверхнапряжённого сезона-2020/21, по ходу которого всё больше будут сказываться последствия пандемии? Летом ходили слухи, что владелец «Спартака» готов выделить €40 — 50 млн на укрепление состава. И если они соответствуют действительности, то напрашивается вопрос, почему гендиректор не прислушался.

Возможно, причина в той самой «закрытой кормушке», о которой говорил сам Газизов. Экс-гендиректор отмечал, что за последние годы многие коллективы наживались на «Спартаке», а ему удалось положить этому конец. Не исключено, что он мог вступить в конфликт либо с определёнными командами, либо с агентами, вследствие чего не было возможности осуществить некоторые трансферы. И это при том, что в составе есть позиции, которым не помешало бы усиление. Речь идёт как о недостатке атакующих хавбеков, способных дирижировать партнёрами, так и о качественном опорнике.

Кроме того, проблема могла заключаться в отсутствии взаимопонимания между функционером и главным тренером. В прессе неоднократно сообщалось, что мнения Газизова и Тедеско не совпадали по многим вопросам, в частности, относительно комплектования состава. Подобные разногласия явно негативно влияли на развитие клуба, поэтому неудивительно, что Федуну пришлось выбирать. Но если наставник зарекомендовал себя высокими результатами и неплохим качеством игры, то гендиректору было фактически нечего предъявить.

Не исключено, что помимо удачных приобретений, от Газизова ждали и налаживания более тесных отношений с «Химками» и «Уфой». В преддверии сезона многие говорили, что данные команды могут стать для «Спартака» своего рода фарм-клубами, из которых он будет забирать самых талантливых футболистов, а временно не подходящих — отдавать в аренду. Частичным подтверждением тому стали слухи о переезде ряда игроков красно-белых в Подмосковье, а также назначение на должность главного тренера коллектива Дмитрия Гунько.

Если подобные планы действительно рассматривались руководством красно-белых, то им не суждено было сбыться. Ряд команд оперативно отреагировали на слухи о возможном появлении фарм-клубов внутри РПЛ и выступили за принятие закона, ограничивающего максимальное число футболистов, которые могут перейти в аренду из одного коллектива в другой.

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Все вышеперечисленные промахи действительно могли стать причиной недовольства Газизовым, но главный вопрос заключается в том, когда была пройдена точка невозврата — после ухода его ставленника Наримана Акавова или назначения на должность спортивного директора Дмитрия Попова. Можно предположить, что, если первое событие указало на отсутствие кредита доверия к Шамилю со стороны руководства, то второе — окончательно подвело черту под его нахождением в команде. Фактически, после этого он был лишён возможности заниматься своей главной задачей — укреплением состава и был вынужден сосредоточиться исключительно на организационных вопросах.

Подобное ограничение функций вряд ли устраивало самого Газизова, поэтому не стоит исключать, что в итоге он сам выразил желание покинуть клуб. С учётом того, что в случае увольнения ему полагалось, как сообщали СМИ, €3 млн в качестве компенсации, боссам «Спартака» было гораздо выгоднее создать условия, при которых Шамиль сам попросится «на выход», чем расторгать с ним контракт в одностороннем порядке. Таким образом, они не только избавлялись бы от генерального директора, но и экономили средства.

Безусловно, правильность подобного решения Федуна покажет лишь время. Но на данный момент можно смело сказать, что уход Газизова является если не логичным, то как минимум частично обоснованным. У руководства были причины ожидать от него большего, но по разным причинам этого не произошло. Да, за такой короткий срок сложно было добиться серьёзных успехов, но в «Спартаке» всегда требовали незамедлительных результатов, и Шамиль это наверняка понимал. И если слухи об ультиматуме руководству после прихода Попова верны, то другого исхода ожидать было сложно.