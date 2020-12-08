Геркус об увольнении Газизова из «Спартака»: в конфигурации клуба не всё хорошо

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора столичного «Спартака».

«Гендиректор — это такая работа, что тебя могут уволить хоть завтра. Понятно, что Шамиль — серьёзный и профессиональный человек. Он приходил туда со своей программой. Возможно ли её сделать за четыре месяца? Думаю, все понимают, что тяжело. Здесь просто непонятен другой момент. С прошлым гендиректором отношения были прекращены досрочно, теперь с Газизовым. Это говорит о том, что в конфигурации клуба не всё хорошо. Мне от этого не по себе, потому что у меня много знакомых, которые болеют за этот клуб», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Он отметил, что его разочаровала публикация пресс-службы «Спартака» в Twitter за несколько минут до официального объявления об уходе Газизова с GIF-анимацией из культового мультсериала «Симпсоны».

«Такого не то что Газизов — никто не заслужил. Вы позвали человека, решили с ним расстаться. Но таким образом? Это просто унизительно. На официальных ресурсах выкладывать такое… Вы же знаете, что на этой гифке дедушка заходит в бордель. Унизительно для всех сторон, такого быть не должно», — добавил Геркус.

Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь.

Ранее в «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова.