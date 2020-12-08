В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова
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- РИА Новости
«Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое разделяли бы акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что дальнейшая структура управления клубом и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.
«Евгений Мележиков работает управляющим директором клуба и был приглашён для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося столетия «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора», — добавил Фетисов.
Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» официально объявил об уходе Газизова.