В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал решение клуба отправить в отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое разделяли бы акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что дальнейшая структура управления клубом и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.

«Евгений Мележиков работает управляющим директором клуба и был приглашён для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося столетия «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора», — добавил Фетисов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» официально объявил об уходе Газизова.