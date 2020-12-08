В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова

Короткая ссылка
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал решение клуба отправить в отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.
В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое разделяли бы акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что дальнейшая структура управления клубом и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.

«Евгений Мележиков работает управляющим директором клуба и был приглашён для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося столетия «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора», — добавил Фетисов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» официально объявил об уходе Газизова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить