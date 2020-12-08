«Спартак» официально объявил об уходе Газизова

Московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», такое решение было принято советом директоров клуба.

Отмечается, что руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова, задачами которого станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, а управление спортивным блоком клуба — формирование трансферной стратегии, а также построение вертикали взаимодействия команд «Спартака» — возложено на спортивного директора Дмитрия Попова.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию, что Мележиков сменил Газизова на посту гендиректора.