В «Спартаке» опровергли информацию, что Мележиков сменил Газизова на посту гендиректора

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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой директор по безопасности клуба Евгений Мележиков исполняет обязанности генерального директора Шамиля Газизова.
В «Спартаке» опровергли информацию, что Мележиков сменил Газизова на посту гендиректора
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор — это генеральный директор», — приводит слова Фетисова Sport24.

Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Он вернулся в клуб в сентябре 2020 года.

Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года. В конце ноября появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

Ранее появилась информация, что Мележиков сменил Газизова в «Спартаке».

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