В «Спартаке» опровергли информацию, что Мележиков сменил Газизова на посту гендиректора
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- РИА Новости
«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор — это генеральный директор», — приводит слова Фетисова Sport24.
Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Он вернулся в клуб в сентябре 2020 года.
Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года. В конце ноября появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.
Ранее появилась информация, что Мележиков сменил Газизова в «Спартаке».