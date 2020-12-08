В «Спартаке» опровергли информацию, что Мележиков сменил Газизова на посту гендиректора

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой директор по безопасности клуба Евгений Мележиков исполняет обязанности генерального директора Шамиля Газизова.

«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор — это генеральный директор», — приводит слова Фетисова Sport24.

Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Он вернулся в клуб в сентябре 2020 года.

Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года. В конце ноября появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

Ранее появилась информация, что Мележиков сменил Газизова в «Спартаке».