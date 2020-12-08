СМИ: Мележиков сменил Газизова в «Спартаке»

Директор по безопасности московского «Спартака» Евгений Мележиков исполняет обязанности генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Как сообщает «РБ-Спорт», Мележиков уже получил право подписи и перенял весь функционал у Газизова, который, как ожидается, в ближайшее время покинет клуб.

Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Он вернулся в клуб в сентябре 2020 года.

Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года. В конце ноября появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

Ранее Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака».