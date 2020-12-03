Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака»
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- РИА Новости
«Я знаю из осведомлённых источников, что там есть и дым, и огонь. Конфликт между Газизовым и руководством «Спартака» из-за назначения Дмитрия Попова на должность спортивного директора тлеет всё сильнее. Думаю, скоро рванёт», — цитирует Червиченко «Советский спорт».
Он также признался, что не верит, что Газизов может сменить на посту гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
«В РЖД любят брать людей из родственных компаний и структур. А Шамиль является для них посторонним», — добавил Червиченко.
Недавно в прессе появилась информация о том, что Газизов близок к расторжению контракта со «Спартаком».
Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможной смене Кикнадзе на Газизова.