Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.
Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Я знаю из осведомлённых источников, что там есть и дым, и огонь. Конфликт между Газизовым и руководством «Спартака» из-за назначения Дмитрия Попова на должность спортивного директора тлеет всё сильнее. Думаю, скоро рванёт», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он также признался, что не верит, что Газизов может сменить на посту гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

«В РЖД любят брать людей из родственных компаний и структур. А Шамиль является для них посторонним», — добавил Червиченко.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Газизов близок к расторжению контракта со «Спартаком».

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможной смене Кикнадзе на Газизова.

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