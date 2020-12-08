Мурзагулов заявил, что был бы рад вернуть Газизова в «Уфу»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».

«Буду рад возвращению Шамиля. Насколько знаю, у него сейчас не один, не два и не три варианта продолжения карьеры. Всё-таки человек привёл на первое место «Спартак» с меньшим бюджетом, чем был до него, и покидает клуб, оставляя его на вершине таблицы. Конечно, в таком менеджере был бы заинтересован любой клуб РПЛ. Приедет в Уфу, поговорим. Наверняка он сейчас захочет приехать домой, отдохнуть», — приводит слова Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что хотел бы вернуть Газизова в клуб, но такие решения принимает не он.

«Если буду принимать такое решения, то сначала доложу об этом главе республики. Окончательное решение за ним. Он большой футбольный болельщик с недавнего времени. Радуется успехам команды в последних двух матчах. Пока Шамиль не просился обратно, соответственно, по этой теме ещё не обращался к главе республики и не могу озвучить его решения», — добавил Мурзагулов.

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год.

Ранее в «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова.