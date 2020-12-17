Тоска по семье или намёк руководству: почему Тедеско заявил об уходе из «Спартака» после матча с «Зенитом»

После поражения от «Зенита» Доменико Тедеско объявил, что не намерен продлевать действующее соглашение со «Спартаком», мотивировав это желанием быть ближе к семье. При этом наставник не стал требовать от руководства немедленно разорвать с ним контракт, а выразил готовность доработать до конца сезона-2020/21. Почему немецкий специалист заявил об уходе именно после матча с прямым конкурентом и что может заставить его поменять решение — в материале RT.

Центральный матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» изначально запомнился доминированием сине-бело-голубых, что нашло отражение не только в итоговом счёте (3:1), но и в колоссальной разнице в числе ударов по воротам (27 — 5). Однако статистические показатели отошли в тень, когда главный тренер красно-белых Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции объявил, что не намерен продлевать контракт с клубом.

В ходе общения с журналистами он признался, что очень тяжело переживает разлуку с семьёй, которая стала ещё более мучительной в условиях пандемии коронавируса. При этом Тедеско ничего не сказал о желании досрочно разорвать контракт со «Спартаком», истекающий в конце сезона. А решение сообщить о своих планах заранее он объяснил желанием дать клубу время на поиски нового наставника.

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Заявление специалиста шокировало как болельщиков «Спартака», так и представителей футбольной общественности. После осенней части турнира красно-белые остаются одним из главных претендентов на медали. Да, отрыв от «Зенита» в борьбе за чемпионство вырос до шести очков, но его сложно назвать критическим. Однако решение Тедеско делает позиции столичного коллектива довольно уязвимыми.

Трудно представить, что футболисты «Спартака» смогут сохранять предельную мотивацию, зная, что их наставник покинет команду по окончании сезона-2020/21. Безусловно, большинство игроков продолжит профессионально исполнять свои обязанности, но вряд ли у них будет стимул работать сверх меры и доказывать свою профпригодность до прихода нового специалиста. Ведь сменщик Тедеско может предпочесть другую схему и проповедовать иной стиль игры.

За последние десять лет футбольные специалисты не раз заблаговременно объявляли о решении покинуть клуб и это крайне редко оказывало на команды положительное влияние. Достаточно вспомнить примеры Хосепа Гвардиолы и Андре Виллаш-Боаша, которые осенью 2015-го объявили об отказе продлевать контракты с «Баварией» и «Зенитом» соответственно. В итоге мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, но в полуфинале Лиги чемпионов проиграли «Атлетико». А петербуржцы хоть и вышли в плей-офф главного еврокубка, но в РПЛ финишировали третьими и квалифицировались лишь в Лигу Европы на будущий год.

Ещё один показательный эпизод произошёл в «Барселоне» в прошлом сезоне. После отставки Эрнесто Вальверде команду возглавил Кике Сетьен, но не преуспел на своём посту и уже летом покинул клуб. Во многом причина была в том, что испанец изначально многими считался временщиком и вёл себя соответствующе — с большой опаской шёл на эксперименты и боялся каким-либо образом обидеть лидеров команды. Достаточно вспомнить, что наставник не считал себя достаточно авторитетным, чтобы убирать с поля Лионеля Месси. В итоге каталонцы провалили соревновательный год и остались без трофеев. В чемпионате Испании они заняли второе место, пропустив вперёд «Реал», а в четвертьфинале Лиги чемпионов потерпели унизительное поражение от «Баварии» со счётом 2:8.

Таким образом, сохранение Тедеско на посту главного тренера до конца чемпионата вряд ли принесёт дивиденды «Спартаку». В определённой степени демотивированная команда рискует завалить остаток нынешнего сезона, а новый наставник — получить минимум времени на подготовку к грядущему чемпионату. Не стоит забывать, что на лето 2021 года запланировано проведение ЧЕ, из-за чего времени на сборы практически не останется.

Возвращаясь к самому решению Тедеско, следует сказать: вопросы вызывает то обстоятельство, что объявлено о нём было после столь чувствительного поражения от прямого конкурента. С одной стороны, всё выглядит довольно логично. Встреча с «Зенитом» стала для «Спартака» последней в 2020-м, а более подходящего времени подвести итоги года не найти. Но в то же время этот матч явно указал на наличие серьёзных проблем у коллектива, решить которые может исключительно руководство клуба. Поэтому и складывается впечатление, что момент был выбран не случайно.

Безусловно, очень трудно ставить под сомнение доводы Тедеско, ведь ранее желание быть ближе к семье чуть было не вынудило покинуть клуб защитника Самуэля Жиго. Однако не стоит исключать, что таким радикальным способом немец пытается привлечь внимание руководства к кадровым проблемам коллектива и потребовать от него усиления состава. Возможно, поэтому он не стал подавать в отставку, а оставил боссам «Спартака» время на исправление ситуации.

Матч с «Зенитом» отчётливо показал, что «Спартаку» очень сложно конкурировать с соперником в кадровой части. Стартовый состав красно-белых заметно уступает по уровню исполнителей и не располагает звёздами калибра Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Малкома, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса. К тому же москвичи не могут похвастаться и широкой обоймой футболистов, из-за чего практически не способны усилить игру по ходу встречи. Это было особенно заметно в Санкт-Петербурге, когда со скамейки вышли два номинальных защитника — Илья Кутепов и Илья Гапонов. Пусть первый и был определён в атакующую линию и даже имел неплохой шанс отличиться, всё это говорит о крайне скудном выборе игроков.

Для сравнения, Семак по ходу матча выпустил двух представителей основного состава сборной России — Юрия Жиркова и Далера Кузяева, а также игрока запаса национальной команды — Александра Ерохина. Также на поле появился Себастьян Дриусси, который хоть и выступает на неудобной для себя позиции, но способен придать свежести и остроты атаке петербуржцев. На портале Transfermarkt его стоимость оценивается в €12 млн, что делает его шестым по дороговизне футболистом «Зенита». Для сравнения, в «Спартаке» по этому показателю он бы делил первую строчку с Романом Зобниным.

Да, в дерби двух столиц «Спартак» не мог рассчитывать на трёх футболистов: из-за травм в Санкт-Петербург не полетели центрфорварды Александр Соболев и Александр Кокорин, а также талантливый вингер Максим Глушенков. Но и когда они выходили на поле, разница в классе и глубине состава была более чем внушительная, что неоднократно подтверждалось в последние годы.

Стоит обратить внимание, что, несмотря на доверие со стороны клуба, руководство «Спартака» практически не оказывало своему тренеру серьёзной поддержки в виде трансферов. Фактическим усилением стала разве что покупка Соболева у «Крыльев Советов». Аренду нигерийца Виктора Мозеса у «Челси» вряд ли можно считать большим успехом: ведь он не входил даже в топ-5 кандидатов на позицию правого защитника. Кокорин стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но пока не радует результативностью, да и Остон Урунов не сумел оправдать ожиданий.

Вопрос ещё и в том, нуждался ли Тедеско во всех вышеперечисленных футболистах. Урунов явно является креатурой уже бывшего гендиректора Шамиля Газизова, а его покупка вполне могла не соответствовать требованиям специалиста. Это же может касаться и Кокорина, чьё приглашение вряд ли было задачей первой необходимости при наличии Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. С учётом того, что Доменико несколько раз пробовал Александра в роли десятого номера, ему требовался исполнитель этого амплуа, а не чистый нападающий, пусть и способный подключаться из глубины.

Помимо плеймейкера «Спартак» явно испытывает недостаток в способных разнообразить игру в атаке полузащитниках и качественном опорнике. Зобнин, Алекс Крал и Наиль Умяров больше подходят под определение «бокс-ту-бокс». По большому счёту ни один из них не обладает навыками качественного разрушителя атак, что так необходимо красно-белым. В игре с «Зенитом» это было особенно заметно, ведь именно из зоны подбора в ворота Александра Максименко влетело два мяча, а количество опасных моментов зашкаливало.

Стоит напомнить, что об этой проблеме красно-белых говорилось ещё летом 2019 года. Тогда ходило много слухов о возможном приглашении Адриена Тамеза, Ибраимы Сиссоко и Бубакари Сумаре, но ни один из трансферов осуществить не удалось. Сначала Олег Кононов, а затем и Тедеско остались без усиления важнейшей позиции, что не могло не сказаться на результатах.

В связи с этим можно предполагать, что ближайшие несколько недель станут показательными в плане перспектив Тедеско в «Спартаке». Если немец всерьёз намерен покинуть клуб и его заявления не являются попыткой привлечь внимание к проблеме комплектования состава, то уже в скором времени может быть объявлено о его отставке. В противном случае зимой может быть проведена крупная трансферная кампания, что позволит наставнику продолжить работу.