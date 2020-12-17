Уверенность Дзюбы, автогол Ловрена и уход Тедеско: о чём говорили после победы «Зенита» над «Спартаком» в РПЛ

У «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» не было никаких шансов. Об этом после финального свистка заявил капитан петербуржцев Артём Дзюба. А автор победного мяча Ярослав Ракицкий подчеркнул, что красно-белых будто не было на поле. В свою очередь, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак похвалил подопечных за качественный футбол. А его визави Доменико Тедеско признался, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».

«Хочу находиться ближе к семье. Это самое сложное решение в моей карьере»

Первым перед журналистами на послематчевой пресс-конференции выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. По понятным причинам он находился не в лучшем настроении, но нашёл в себе силы назвать поражение от «Зенита» заслуженным. При этом, по мнению специалиста, в первом тайме его подопечные смотрелись хорошо.

«Всегда трудно на таком стадионе и в подобных матчах пропускать в первые десять минут. Первый тайм мы провели хорошо, второй — нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

В качестве причин поражения немец назвал отсутствие некоторых футболистов, в частности Александра Соболева, и не лучшее состояние поля на арене в Санкт-Петербурге.

«Не могу назвать матчи, в которых мы играли плохо. Но сегодня — один из них. Мы противостояли сильной команде. У «Зенита» все лидеры находились в строю. «Спартак» провёл не самый лучший матч. Хотя домашняя игра с «Ростовом» была хуже», — добавил Тедеско.

А следующим заявлением тренер буквально шокировал журналистов. По словам специалиста, клуб сделал ему предложение о продлении контракта, но он ответил отказом. Тедеско объяснил это желанием чаще быть с семьёй в период пандемии коронавируса.

«У нас в Германии полный локдаун, и я хочу находиться ближе к семье. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня — семья, я верю в наших футболистов. После матча проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца... Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера», — объяснил немец.

При этом наставник «Спартака» выразил надежду, что борьба за чемпионство на поражении в Санкт-Петербурге не закончится и красно-белые сумеют отыграть шестиочковый гандикап.

«Футболистам необходим перерыв. Этот год получился необычным с точки зрения пандемии. Из-за неё мы проводили по два матча в неделю. «Зенит» привык к таким встречам, потому что играет в Лиге чемпионов. У них есть ротация: Артём Дзюба может выйти вместо Сердара Азмуна. Некоторые команды привыкли к такому графику, другие — нет, в том числе «Спартак». У нас очень молодой коллектив... В будущем он достигнет высот. А сегодня «Зенит» оказался лучше», — посетовал Тедеско.

Наконец, тренер высказался об игре Александра Максименко. По словам специалиста, молодой вратарь в матче с «Зенитом» сделал всё, что мог, и винить его в пропущенных мячах не стоит.

«У меня нет никаких проблем с Максименко. «Зенит» создал много моментов, и Саша их нейтрализовал. Сегодня ему пришлось очень трудно: удары шли по центру, и вратарю тяжело было на них реагировать, так как они наносились из пределов штрафной. Максименко закрывали игроки собственной команды. В такие моменты вратарю тяжело понять, куда летит мяч и как реагировать в том или ином эпизоде. Что касается Ильи Кутепова, то у нас есть Степан Оганесян, но нам необходим высокий нападающий. Мне часто задают вопросы о Кутепове в нападении», — подытожил Тедеско.

«Мы смотрелись хорошо и заслуженно победили»

Информация о нежелании Тедеско продлевать контракт со «Спартаком» вызвала такой ажиотаж, что вопрос на эту тему задали даже Сергею Семаку. Наставник хозяев признался, что относится к шагу коллеги с пониманием.

«Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра — новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, отъезд домой — это его решение. Я понимаю немца. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи независимо от того, где Тедеско будет работать», — заявил Семак.

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Что касается самого матча, то главный тренер петербуржцев отметил, что его подопечные играли хорошо и создали много моментов.

«Мы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все атаки доводили до выстрелов по воротам, но моментов было достаточно. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирал форму, как Вендел. Ему ещё требуется время, чтобы сыграться с партнёрами. «Зенит» действовал здорово... Что касается дальних ударов и стандартов, то у нас есть проблемы. Мы работаем над этими компонентами. График очень плотный... Сейчас появится время, чтобы сбалансировать нашу игру», — добавил Семак.

Помимо этого, специалист напомнил, что трансферная деятельность должна вестись клубом безостановочно, намекая этим на необходимость обновления состава.

«Конечно, мы рассчитывали, что Алексей Сутормин может играть справа, но при игре в тройке. То, что он настолько уверенно действует в четвёрке, — для нас приятная неожиданность. В каких-то контрольных матчах нам не удавалось это проверить. У нас имелся резервный вариант: Юрий Жирков слева, а Даниил Круговой или Дуглас дос Сантос — справа», — отметил Семак.

При этом тренер, как и Тедеско, назвал текущий сезон невероятно тяжёлым и посетовал, что сложности возникали даже, казалось бы, у «железных» футболистов.

«Вильмару Барриосу необходим отдых. Между сезонами иностранцы практически не ездили домой. Думаю, каждый игрок столкнулся со сложностями. Даже «железные» провели эту часть со спадами, кто-то пропустил несколько матчей. Проблем было достаточно. За счёт каких-то изменений и ротации нам удалось сохранять состояние команды, за исключением периода, когда мы потеряли нескольких человек», — заявил Семак.

«Спартака» сегодня не было»

Футболисты «Зенита» после матча также не упускали шанса подчеркнуть, что петербуржцы оказались сильнее «Спартака» по всем статьям. В частности, капитан хозяев Артём Дзюба подчеркнул, что по игре у гостей не было шансов.

«Можно сказать, в одну калитку. Деян (Ловрен. — RT) сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и могли забить гораздо больше — очень много моментов. Так или иначе, безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Также форвард подчеркнул, что хозяева оказались лучше готовы физически к дерби, чем соперник. Это позволяло им активно прессинговать на протяжении всего матча.

«Спартаковцы не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Виктора Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у нападающих гостей не было шансов против наших защитников. Ракицкий сегодня был королём воздуха. Оказались сильнее соперника на всех участках поля, выиграли почти все единоборства, провели качественный матч. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», — добавил Дзюба.

А у Ярослава Ракицкого был особенный повод для радости, ведь он отметился победным голом. Украинский защитник признался, что ещё перед игрой одноклубники напророчили его мяч.

«Обыграть «Спартак», ещё и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хотя и мало болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл, они придали нам сил. Мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было. Пропущенный мяч не выбил из колеи. Посмотрите, как играл «Спартак»: мы забили все четыре мяча. Мы контролировали ход матча, и всё было нормально, просто нужно было дождаться момента. Когда вышли из автобуса перед игрой, мне сказали: «Ты забьёшь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил», — отметил Ракицкий.

Но лучшим футболистом матча был признан не Дзюба и даже не Ракицкий, а Малком. Бразилец провёл по-настоящему качественную встречу. Через него шли практически все атаки «Зенита».

«Мы знали, что эта игра ключевая для нас. У «Зенита» была хорошая серия. Было сложно выбрать лучшего футболиста, поскольку все пахали на команду. Очень рад, что меня признали лучшим. Рад, что команда набрала три очка. Сейчас нужно немного отдохнуть, а потом вернуться с новыми силами и довести чемпионат до конца», — рассказал Малком в эфире «Матч ТВ».

Помимо этого, бразилец признал, что команда играла в том числе за Семака.

«Конечно, ведь Богданыч — наш тренер. Он очень хорошо работает с командой, довольны, что он здесь. Сейчас нужно смотреть вперёд», — подчеркнул футболист.