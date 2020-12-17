Тотальное превосходство: «Зенит» победил «Спартак» в 19-м туре РПЛ

«Зенит» на своём поле обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ. Матч на «Газпром Арене» завершился со счётом 3:1. У хозяев отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба, а избежать крупного поражения гостям помог автогол Деяна Ловрена. При этом за весь матч москвичи нанесли лишь пять ударов по воротам, в то время как петербуржцы — 27.

Матч 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» мог во многом стать определяющим в плане борьбы за чемпионство в РПЛ. Победа позволяла москвичам обойти петербуржцев в турнирной таблице и с новой силой закрутить интригу в сражении за золотые медали, а также ставила в крайне тяжёлое положение главного тренера хозяев Сергея Семака. Учитывая провал в Лиге чемпионов, неудача в противостоянии с принципиальным соперником вполне могла заставить клуб ускорить поиски нового наставника.

Что касается «Зенита», то триумф в дерби мог помочь ему укрепиться в статусе фаворита чемпионской гонки и оторваться от красно-белых на шесть очков. В условиях чемпионата России подобный гандикап было бы очень сложно отыграть в оставшихся 11 турах. Особенно с учётом того, что петербуржцы вылетели из еврокубков и были лишены необходимости сражаться на два фронта. Подобное мнение выразил и экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой, назвавший данный матч главным в году.

Неудивительно, что в преддверии столь статусного противостояния одной из самых обсуждаемых тем стал выбор судей. Обслуживать дерби двух столиц было доверено бригаде Сергея Карасёва, а видеоассистентом был назначен Алексей Сухой. Это решение вызвало серьёзные споры, ведь в прошлом туре данные арбитры работали на игре между ЦСКА и «Уралом», по итогам которой заслужили не самые лестные отзывы. В экспертной судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) постановили, что те допустили три серьёзные ошибки.

Примечательно, что до настоящего момента Карасёв ни разу не работал на матчах между «Зенитом» и «Спартаком». И это несмотря на статус одного из лучших отечественных арбитров и опыт судейства на домашнем чемпионате мира. Причина заключается в том, что Сергей относится к московским арбитрам, из-за чего долгое время не допускался к работе на дерби двух столиц. Тем не менее он неоднократно обслуживал встречи с участием обеих коллективов, а при его судействе гораздо успешнее выступали петербуржцы. В последних десяти играх они победили восемь раз, в то время как их соперники — лишь шесть.

Что касается составов, то оба тренера обошлись без сюрпризов. Тедеско и вовсе остановил свой выбор на том же подборе футболистов, что и в противостоянии с «Сочи», а Семак обошёлся всего лишь одним изменением. Вместо Себастьяна Дриусси в нападении появился набравший форму Сердар Азмун. В декабре в РПЛ иранец провёл на поле всего 100 минут суммарно, зато записал на свой счёт сразу четыре гола и две передачи.

Как стало известно впоследствии, Семак принял верное решение, а Азмун стал одним из главных действующих лиц первой половины матча. Уже к восьмой минуте у форварда было сразу два момента, чтобы отличиться после прострела с правого края, но использовал он лишь один. В первом случае Сердар не сумел подстроиться под передачу, а удар Вендела пришёлся в штангу. Зато уже через несколько секунд иранец вновь оказался в одиночестве на границе штрафной и оставил не у дел Александра Максименко. Нападающий пробил неидеально, но голкипер пропустил мяч под рукой. Стоит отметить, что в обоих случаях грубые ошибки допускали опорные полузащитники «Спартака», фактически оставлявшие свою зону без присмотра.

Гости постарались исправить положение и даже смогли установить контроль над мячом, но до ударов дело не доходило. Вплоть до 22-й минуты красно-белые ни разу не побеспокоили Андрея Лунёва, а попытки обострить игру ограничивались подачами в штрафную с фланга. В этом плане особенно активен был Виктор Мозес, а один из его навесов оказался роковым для «Зенита». Алексей Сутормин легко разобрался с Айртоном на втором этаже и исполнил скидку в центр штрафной. Деян Ловрен пытался грудью отпасовать Лунёву, но вместо этого застал голкипера врасплох. Мяч пошёл слишком высоко и влетел в ворота прямо под перекладину.

Но хотя москвичи и смогли сравнять счёт, продолжить на равных соперничать с петербуржцами у них не получилось. Хозяева быстро вернули себе инициативу и владели огромным преимуществом на протяжении всей оставшейся части тайма. Хавбеки с лёгкостью проходили опорную зону гостей, а защитники «Спартака» не могли ничего поделать с Дзюбой на втором этаже. Он один записал на свой счёт пять выигранных верховых единоборств, в то время как Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Павел Маслов — всего два на троих. Причём почти каждая скидка форварда завершалась опасным моментом. С передачи Дзюбы удар с лёта нанёс Малком и чуть было не отличился Азмун. Скидка пошла во вратарскую, а иранцу немного не хватило скорости, чтобы опередить Максименко.

Помимо начисто проигранного «воздуха», защитники «Спартака» допускали и серьёзные позиционные ошибки. Самая явная из них произошла на 40-й минуте, когда Джикия и Жиго оказались отрезаны всего одной передачей и позволили Азмуну выйти один на один с Максименко. Иранец ворвался в штрафную по правому полуфлангу и нанёс удар, но красно-белых вновь спасла штанга.

После перерыва могло сложиться впечатление, что Тедеско удалось достучаться до своих подопечных. По окончании первого тайма в активе «Спартака» не значилось ни одного удара по воротам, но за первые минуты второй половины встречи таких удалось нанести сразу два. Оба раза к мячу приложился Айртон, но ни одна из попыток не была опасной. «Зенит» среагировал на вспышку активности противника и вернул себе инициативу.

В течение следующих 15 минут петербуржцы нанесли четыре удара по воротам Максименко, а Дзюба и вовсе выходил один на один, но самой запоминающейся стала его стычка с Джикией. В ходе верховой борьбы Георгий попал локтем по лицу Артёму и получил жёлтую карточку, но оказался недоволен поведением соперника. Между футболистами завязался конфликт, но Карасёву удалось успокоить обоих.

Понимая, что у его подопечных мало что получается, Тедеско пошёл на отчаянный шаг и выпустил на поле Илью Кутепова. На скамейку отправился Бакаев, а номинальный защитник вновь занял место в нападении. «Зенит» также ответил заменой — правда, вынужденной. Дуглас дос Сантос получил травму и не смог продолжать встречу, а на левый фланг защиты вышел Юрий Жирков.

В матче первого круга сезона-2019/20 Жирков уже решил исход дерби между «Зенитом» и «Спартаком». Тогда Юрий оказался в одиночестве у штрафной после подачи с фланга и вколотил мяч в дальний угол. На этот раз гол также был оформлен после розыгрыша стандарта, но решающее касание исполнил другой ветеран сине-бело-голубых. Ярослав Ракицкий первым оказался на подборе и из-за пределов штрафной мощно пробил низом. Максименко то ли не увидел момент удара, то ли ожидал, что украинец выстрелит в другой угол, но вновь не смог спасти свою команду.

В оставшееся время у «Спартака» практически не было шансов изменить ход встречи и вырвать хотя бы ничью. Гости отметились лишь двумя ударами по воротам, а ближе всех к голу был вышедший на замену Кутепов. Илья выиграл борьбу на втором этаже, но не попал в створ. За все 90 минут соотношение по числу ударов составило 27:5 в пользу хозяев, что весьма красноречиво отражало картину матча.

В концовке одним из важнейших факторов стало именно отсутствие возможности у Тедеско усилить игру команды за счёт замен. Семак бросил в бой Далера Кузяева, Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина, немец ответил выходом на поле Ильи Гапонова. В итоге именно молодой защитник допустил оплошность, приведшую к третьему голу в ворота гостей. Выбитый им у соперника мяч оказался у Дзюбы, который легко переиграл Максименко. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1 и оторвался от него на шесть очков в турнирной таблице РПЛ.