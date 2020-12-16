Малыхин: выиграть в гостях у «Зенита» «Спартаку» будет сложно

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Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин высказался относительно исхода матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» .
Малыхин: выиграть в гостях у «Зенита» «Спартаку» будет сложно
  • РИА Новости

«Матч с «Зенитом» будет показательным. Очень жду его. Интересно, как ребята настроятся: как на войну или будет как в игре с «Сочи». Выиграть у «Зенита» в гостях будет сложно. Думаю, будет волевая ничья — 2:2. Забьём первыми, потом пропустим два, а в концовке сравняем», — сказал Малыхин в разговоре с RT. 

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00.

Ранее Мостовой назвал игру «Зенит» — «Спартак» матчем года в РПЛ.

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