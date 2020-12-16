Мостовой назвал игру «Зенит» — «Спартак» матчем года в РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
Мостовой назвал игру «Зенит» — «Спартак» матчем года в РПЛ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Это матч года! Мы перешагнули через экватор сезона. Если выиграет «Зенит», оторвётся на шесть очков. В нашем чемпионате это очень много. Если выиграет «Спартак», то интрига начнётся заново. Думаю, большинство будет болеть за ничью, чтобы как можно больше команд могло поучаствовать в чемпионской гонке. Для меня «Зенит» — небольшой фаворит, у команды все выздоровели — и Малком, и Сердар Азмун, и Артём Дзюба. Немного настораживает момент судейства. Мы знаем Карасёва давно, знаем, как он судит. Вроде бы он судья международного уровня, но за ним есть грешок — очень много спорных пенальти и решений, которые трактуются не по-футбольному. В какую сторону, пока не вижу, но на это будет нужно обратить внимание», — цитирует Мостового ТАСС.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт в среду на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. Главным арбитром будет москвич Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что Тихонов не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ.

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