Тихонов не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ

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Главный тренер казахстанской «Астаны» Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тихонов не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ
  • РИА Новости

«Очень здорово выглядел Влашич. Также силён Вандерсон. Номер три — Ларссон здорово играет. Много пользы приносит и много забивает», — цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров». 

Примечательно, что специалист не включил в рейтинг форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который лидирует в РПЛ по системе «гол + пас». В 16 встречах российский нападающий забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Тихонов заявил, что все уже устали ждать игры от Кокорина.

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