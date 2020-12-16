Тихонов не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ
- РИА Новости
«Очень здорово выглядел Влашич. Также силён Вандерсон. Номер три — Ларссон здорово играет. Много пользы приносит и много забивает», — цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров».
Примечательно, что специалист не включил в рейтинг форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который лидирует в РПЛ по системе «гол + пас». В 16 встречах российский нападающий забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Тихонов заявил, что все уже устали ждать игры от Кокорина.