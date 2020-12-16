Тихонов: все уже устали ждать игры от Кокорина

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Экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал выступление форварда Александра Кокорина в московском клубе.
Тихонов: все уже устали ждать игры от Кокорина
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«Я вообще не понимаю, что это. Кокорин пришёл — и травмы постоянные. Массажист уволенный… Я говорил и говорю, что Кокорин — хороший форвард и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, там есть внутренние проблемы плюс травмы, которые, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком. Но по своим качествам Кокорин — сильный нападающий. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопрос, для чего это вообще было», — цитирует Тихонова «Рейтинг букмекеров».

В текущем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард пропустил большую часть времени из-за череды травм. 

Ранее Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака».

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