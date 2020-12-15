Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака»
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«Судя по последним матчам, это не слишком серьёзная потеря для «Спартака». В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки», — заявил специалист в интервью RT.
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