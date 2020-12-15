Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака»

Известный тренер Андрей Кобелев высказался о травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина, которая не позволит ему принять участие в матче с бывшей командой — «Зенитом».

«Судя по последним матчам, это не слишком серьёзная потеря для «Спартака». В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» объяснил, почему ему не нравится Тедеско.