Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака»

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Известный тренер Андрей Кобелев высказался о травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина, которая не позволит ему принять участие в матче с бывшей командой — «Зенитом».
Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Судя по последним матчам, это не слишком серьёзная потеря для «Спартака». В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» объяснил, почему ему не нравится Тедеско.

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