Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему ему не нравится Тедеско

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему ему не нравится наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему ему не нравится Тедеско
  • РИА Новости

«Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведёт Тедеско», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кобелев предположил, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» первым номером.

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