Кобелев: «Зенит» сыграет со «Спартаком» первым номером

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Известный тренер Андрей Кобелев предположил, как сложится матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ.
Кобелев: «Зенит» сыграет со «Спартаком» первым номером
  • РИА Новости

«Как показывают последние матчи, «Спартаку» комфортнее отдавать сопернику мяч и действовать на контратаках. По крайней мере, они пытаются это делать. Поэтому предположу, что «Зенит» будет владеть инициативой, а красно-белые — убегать в быстрые контрвыпады. По большому счёту подопечные Доменико Тедеско на протяжении всего сезона такой футбол и показывают. Это ни для кого не секрет», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее СМИ сообщили, что КДК РФС перенёс заседание по делу Тедеско.

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