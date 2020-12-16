Футболист «Зенита» Ловрен отметился курьёзным автоголом в матче со «Спартаком»
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На 22-й минуте игрок «Спартака» Виктор Мозес сделал подачу в штрафную соперника, защитник хозяев Деян Ловрен попытался грудью сделать скидку своему голкиперу Андрею Лунёву, но в итоге мяч полетел в ворота.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее сообщалось, что фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак».
Ловрен скидывал грудью мяч Луневу, но не рассчитал 😳— Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020
Деян сравнял счет в Питере 🙆♂️https://t.co/FsvWJqoBdbpic.twitter.com/MxHQRkjkeE