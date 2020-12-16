Футболист «Зенита» Ловрен отметился курьёзным автоголом в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» сравнял счёт в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

На 22-й минуте игрок «Спартака» Виктор Мозес сделал подачу в штрафную соперника, защитник хозяев Деян Ловрен попытался грудью сделать скидку своему голкиперу Андрею Лунёву, но в итоге мяч полетел в ворота.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак».