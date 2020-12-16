Экс-нападающий «Спартака» об эмоциях Тедеско: в моей карьере таких тренеров не было

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о конфликте между главным тренером красно-белых Доменико Тедеско и членами штаба «Сочи».

«Правильно Юрий Павлович Сёмин сказал. Сколько у него было стычек с другими тренерами. И ничего, на следующий день обнимались, целовались, обедали вместе. Это футбол. Это эмоции. Такое происходит во всём мире. Нужно просто отпустить эту ситуацию. В моей карьере таких эмоциональных тренеров не было. Все сидели. Один на трибуне, другой курил. Времена были другие», — заявил бывший нападающий красно-белых в интервью RT.

Ранее Шмаров рассказал, скажется ли на «Зените» и «Спартаке» отсутствие болельщиков.