Экс-нападающий «Спартака» об эмоциях Тедеско: в моей карьере таких тренеров не было
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«Правильно Юрий Павлович Сёмин сказал. Сколько у него было стычек с другими тренерами. И ничего, на следующий день обнимались, целовались, обедали вместе. Это футбол. Это эмоции. Такое происходит во всём мире. Нужно просто отпустить эту ситуацию. В моей карьере таких эмоциональных тренеров не было. Все сидели. Один на трибуне, другой курил. Времена были другие», — заявил бывший нападающий красно-белых в интервью RT.
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