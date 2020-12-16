Шмаров рассказал, скажется ли на «Зените» и «Спартаке» отсутствие болельщиков

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, скажется ли на футболистах красно-белых и «Зенита» отсутствие на трибунах болельщиков во время матча 19-го тура РПЛ.
Шмаров рассказал, скажется ли на «Зените» и «Спартаке» отсутствие болельщиков
  • ©spartak.com

«Фактор отсутствия болельщиков на футболистах не скажется. Всё-таки на поле выйдут люди опытные, поигравшие как со зрителями, так и без них. Особой роли это не сыграет. Футболистам просто нужно будет сделать свою работу. Во многих городах народ вообще не ходит на футбол. Еврокубки показали, что смотреть не на что. Болельщики болельщиками, но если ноги не бегут, то хоть ты лопни, хоть ты тресни», — заявил Шмаров в интервью RT.

Ранее бывший нападающий «Спартака» отметил, что «спартачи» будут надеяться на лучшее в дерби двух столиц.

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